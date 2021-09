Bombeiros fazem buscas depois de derrocada na Madeira

No local estão os bombeiros, a PSP e a Polícia Marítima e a Câmara Municipal do Funchal diz que não houve vítimas.

Ocorreu uma derrocada na Praia Formosa, na zona oeste do Funchal, que atingiu o passeio marítimo. No local estão os bombeiros, a PSP e a Polícia Marítima e a Câmara Municipal do Funchal diz que não houve vítimas. A Câmara Municipal adiantou que, segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal, "não há mortos nem feridos".