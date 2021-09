Autárquicas. Projeções colocam abstenção perto dos 50%

As eleições de 2021 preparam-se para ser as autárquicas com maior abstenção desde o 25 de abril. Até às 16h, a afluência era de apenas 42,34% - a mais baixa de sempre -, enquanto todas as projeções apontam para uma abstenção aos níveis de 2013, as autárquicas com maior abstenção até ao momento (47,40%).

A projeção da CMTV coloca a abstenção destas autárquicas entre os 46% e 49%, apontando para uma abstenção aos níveis de há oito anos.