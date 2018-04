O Orçamento do Estado (OE) entrou em execução há apenas quatro meses e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, jjá decidiu começar a fazer alterações que não estão a agradar a pelo um dos dos parceiros de coligação. O Bloco de Esquerda ficou indignado e espera que no Programa de Estabilidade (PE) que vai dar entrada no Parlamento esta sexta-feira, o ministro das Finanças recue na intenção de ir além das metas do défice definidas com Bruxelas e que use essa folga para investir em serviços públicos.O Orçamento de Estado previa uma défice que variava entre o 1% e o 1,1%, contando com o impacto dos incêndios. Mas Centeno inscreveu no quadro macroeconómico do PE que apresentou aos parceiros na reunião passada um défice de 0,7%. Este valor representa entre 600 e 800 milhões de euros de diferença que o Bloco quer ver investidos em melhorar os serviços, em vez de reduzir o défice, segundo o jornal Público.O Bloco diz não entender o porquê de se insistir numa revisão em baixa do défice neste momento quando está clara necessidade de um investimento extra em saúde e educação, dois dos serviços que têm sido alvos de mais duras críticas."Há um compromisso político traduzido na meta do défice. Quando negociámos e o Governo nos disse que não poderia haver mais despesa, negociámos sempre com a meta de 1,1%. Quatro meses depois, o 'plafond' aumentou e, em vez de executar despesa, o Governo quer abater no défice para apresentar 0,7%, um número além do que foi acordado com Bruxelas", disse Mariana Mortágua, deputada do BE, em declarações ao jornal diário Recentemente, num artigo de opinião escrito para o Jornal de Notícias, Mariana Mortágua lembrava que "não há Governo de minoria absoluta" e que que "o Governo do PS faz mal em pôr em causa a estabilidade da actual solução parlamentar, a maioria que impôs mudanças importantes no contexto de um Governo minoritário".