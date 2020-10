Beatas atiradas para o chão já valeram 44 multas

Um mês depois de entrarem em vigor as contraordenações para quem deita beatas de cigarros para o chão, mais de uma pessoa foi multada por dia no país. De acordo com o Jornal de Notícias, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a GNR e a PSP registaram 44 infrações desde 3 de setembro.

As multas podem ir de 25 a 250 euros por pessoa – ou até 1.500 euros para empresas -, e mais de metade das multas (24) foram relativas a cidadãos. Em 150 fiscalizações, a ASAE instaurou 18 multas, enquanto a GNR atribui outras 11 multas que também correspondiam à falta de beateiras junto de paragens de transportes ou em estabelecimentos comerciais, e a PSP registou 14 ocorrências.

Mas polícias municipais das grandes cidades – Lisboa, Porto, Braga e Aveiro – não registaram qualquer ocorrência, apostando em ações de sensibilização.