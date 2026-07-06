BE responsabiliza PS, PSD e CDU pela falta de água em Almada

O BE defende que a autarquia deve disponibilizar de imediato pontos de acesso a água potável nas zonas mais afetadas e reforçar a comunicação com a população, com avisos prévios sobre interrupções no abastecimento.

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O Bloco de Esquerda de Almada responsabilizou hoje PS, PSD e CDU pela falta de investimento nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e exigiu medidas urgentes e a criação de uma comissão eventual na Assembleia Municipal.



População de Almada sem acesso a água iStockphoto

Em comunicado, o BE considera que o pedido de desculpas da presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), pela falta de água "não é suficiente" e critica a alegada "falta de capacidade" do executivo camarário para responder às necessidades daquele concelho do distrito de Setúbal.

O BE defende que a autarquia deve disponibilizar de imediato pontos de acesso a água potável nas zonas mais afetadas e reforçar a comunicação com a população, com avisos prévios sobre interrupções no abastecimento.

Por outro lado, o partido anuncia que vai propor a criação de uma comissão eventual na Assembleia Municipal para avaliar o estado dos SMAS e da infraestrutura de abastecimento de água do concelho.

O BE adianta ainda que vai apoiar o cordão humano de protesto marcado para terça-feira, às 19:45, junto ao Centro Comercial O Pescador, na Costa da Caparica, e apela à participação da população.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição, que conta já com mais de quatro mil assinaturas, na qual são exigidas medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

De acordo com o texto, "há várias semanas que milhares de residentes e comerciantes enfrentam cortes de água recorrentes, muitas vezes durante horas consecutivas e frequentemente em períodos críticos do dia, nomeadamente ao final da tarde e início da noite, quando a maioria das famílias regressa a casa e necessita de utilizar este serviço essencial".

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) já pediu, entretanto, esclarecimentos aos SMAS.

O PSD de Almada já anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao executivo camarário liderado por Inês de Medeiros (PS).

A moção de censura, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do PSD e também vereador, Paulo Sabino, espera que seja "um abre olhos" para a presidente da autarquia.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.