Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

BE concorda com ausência de teto orçamental no PTRR até haver propostas

Lusa 18:01
As mais lidas

O coordenador do BE também elogiou a necessidade de "haver uma partilha de responsabilidades" no programa que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou.

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) elogiou hoje o primeiro-ministro por não ter fixado já nenhum teto orçamentar no Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), porque são necessárias propostas concretas, e defendeu o fim das monoculturas.

José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda
José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda Lusa

"O primeiro-ministro não fixou nenhum teto orçamental para este efeito e fez bem, porque é preciso que haja propostas que sejam boas, sólidas, consistentes e, por isso, é preciso que haja uma mobilização de todos os fundos, incluindo dinheiro comunitário, para a reconstrução de um país ou de uma parte importante de um país que ficou totalmente devastada", defendeu José Manuel Pureza.

Aos jornalistas, à margem de uma visita ao Centro de Apoio Alzheimer de Viseu, o coordenador do BE também elogiou a necessidade de "haver uma partilha de responsabilidades" no programa que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou.

"Acho isso magnífico, porque é preciso que a maioria do costume, isto é, quem trabalha, não fique com a fatura toda. É preciso que, por exemplo, grandes empresas, concessionárias de autoestradas, de telecomunicações, façam a sua parte e isso é particularmente importante. Bater-nos-emos por isso", realçou.

José Manuel Pureza concordou igualmente com Luís Montenegro, quando disse que "é preciso reconstruir com resiliência para que o país fique melhor", mas, para isso, "é preciso ter uma visão estratégica, que este Governo não tem" tido.

"Precisamos que nos territórios que foram particularmente afetados e que vão ter que ser reconstruídos em grande medida se liberte o país da monocultura do turismo, das monoculturas em geral e que haja um investimento sério em robustez, quer das infraestruturas, quer da própria comunidade", acrescentou.

O coordenador disse que o BE tem propostas sobre esta matérias, mas escusou-se de as adiantar aos jornalistas, remetendo-as para a reunião que o primeiro-ministro quer fazer.

José Manuel Pureza disse ainda que "não faz nenhum sentido" que as portagens da autoestrada ou o imposto sobre imóveis (IMI) se mantivessem nas áreas afetadas pelas intempéries das últimas semanas e que a ausência destas taxas são "propostas de socorro", mas é preciso mais, a médio e longo prazo.

"O que é preciso é que esta reconstrução não caia os mesmos vícios de fragilidade que nos conduziram aqui e é por isso que é preciso libertar as economias locais do investimento de uma monocultura que leva a coisas tão erradas como construir em leitos de cheia ou fazer unidades económicas que não têm nada a ver com a robustez do tecido económico", sublinhou.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

Artigos Relacionados
Tópicos Casa inundada Casa nova Casa Nova casa Bloco de Esquerda José Manuel Pureza Luís Montenegro Portugal Alentejo Lisboa Rio Tejo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

BE concorda com ausência de teto orçamental no PTRR até haver propostas