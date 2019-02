Miguel Guimarães considera que as "afirmações irresponsáveis" da Ordem e sindicato de enfermeiros em relação aos médicos cria "um clima de conflitualidade".

O bastonário da Ordem dos Médicos condenou esta terça-feira as "declarações falsas" dos representantes dos enfermeiros em relação aos médicos, considerando que essas "afirmações irresponsáveis" acabam por criar "um clima de conflitualidade" entre os profissionais.



As afirmações de Miguel Guimarães surgem na sequência de declarações da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e da presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leite, que na segunda-feira questionaram que o trabalho dos médicos.



"Um médico no primeiro ano de internato não é um médico" foi uma das afirmações de Ana Rita Cavaco à SIC Notícias, que levou a que a Ordem dos Médicos reagisse hoje em conferência de imprensa.



"Estas declarações são falsas, atentatórias da dignidade dos médicos portugueses e por isso totalmente inaceitáveis", afirmou o bastonário dos médicos.



Miguel Guimarães refutou também as declarações da presidente da ASPE, Lúcia Leite, que em declarações à TVI 24, em que a responsável, entre várias afirmações em que compara o trabalho dos médicos e enfermeiros, acaba por concluir que "um enfermeiro faz exatamente o mesmo".



Para o bastonário, "nada justifica as intervenções da bastonária e da presidente da associação sindical", até porque tentar colocar "enfermeiros e médicos em guerra aberta apenas contribui para agravar a situação complexa que se vive atualmente" no Serviço Nacional de Saúde.