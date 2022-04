Bacias continuam com quantidade de água muito abaixo da média

As bacias de Barlavento, com 14,9%, e Lima, com 17,7%, continuam com quantidade de água muito abaixo da média no final de março.

As bacias do Barlavento, com 14,9%, e do Lima, com 17,7%, mantinham-se no final de março com a menor quantidade de água armazenada em Portugal continental, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).







Os efeitos da seca são visíveis nos baixos niveis de água da Barragem do Alto Lindoso, Ponte da Barca, 21 de fevereiro de 2022. PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos ambiente

As médias de armazenamento para o mês de março são nas bacias do Barlavento e do Lima de 78% e de 71,1%, respetivamente.Em janeiro e dezembro, as bacias do Barlavento e do Lima já apresentavam disponibilidades de água muito baixas.De acordo com os dados, no final de março estavam também com menor disponibilidade de água as bacias do Ave (40,5%), Mira (40,8%), Cávado (42,8%), Sado (49,9%), Arade (51,8%), Douro (55,1%) e Tejo (56,9).Já as bacias do Oeste (61,1%), Guadiana (75,5%) e Mondego (78,8%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de março.Doze das 60 albufeiras monitorizadas tinham, no final de março, disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, enquanto nove apresentavam valores superiores a 40%, segundo o SNIRH.No último dia do mês de março e comparativamente ao mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em seis bacias hidrográficas e uma descida em seis.Os armazenamentos de março de 2022 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de março (1990/91 a 2020/21), exceto para a bacia do Mondego.A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.