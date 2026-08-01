Incêndios: Mais de 100 operacionais combatem incêndio em Vila Nova de Gaia

O alerta foi dado pelas 15h17 e o incêndio desenrola-se sobretudo numa zona de mato, distante de habitações.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Mais de 100 operacionais combatiam, pelas 16:45 de hoje, um incêndio a lavrar numa zona de mato em Lever, freguesia de Vila Nova de Gaia, sem casas em risco.



Bombeiros Pedro Noel da Luz

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, uma das corporações no local, disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 15h17 e o incêndio desenrola-se sobretudo numa zona de mato, distante de habitações.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão no local a combater as chamas 102 operacionais, 29 meios terrestres e dois meios aéreos.