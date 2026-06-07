Autoridades procuram homem no rio Guadiana na zona de Mértola

Um homem desapareceu este domingo nas margens do rio Guadiana, no concelho de Mértola, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Autoridade Marítima Nacional (AMN).



GNR está no local DR

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o desaparecimento, que ocorreu na zona de Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola, foi dado pelas 12:48.

Uma outra fonte da AMN - Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, distrito de Faro, entidade que está a coordenar as buscas, disse à Lusa que o homem "encontrava-se a banhos, pediu auxílio e desapareceu" nas águas do rio Guadiana.

A mesma fonte indicou que o homem tem entre 30 a 40 anos.

Nas operacionais de socorro estão envolvidos 20 operacionais, oito dos quais da AMN, auxiliados por três motas de água e uma outra semi-rígida, uma embarcação dos bombeiros de Mértola e uma equipa mergulhados de Serpa e cinco militares da GNR, apoiados por dois veículos.