Autoridades procuram homem desaparecido na Praia da Rocha em Portimão

Um homem está desaparecido desde o início da manhã de hoje na Praia da Rocha, em Portimão, depois de ter sido visto pela última vez a banhar-se no mar, disse à Lusa o capitão do Porto de Portimão.

De acordo com Rodrigo Gonzalez dos Paços, o alerta para o desaparecimento do homem, um emigrante português residente em França, foi dado pela família por volta das 09:00, tendo sido de imediato enviados vários meios de salvamento para o local.

Segundo o responsável, o homem, de 72 anos, foi visto pela última vez dentro do mar, junto ao miradouro da Praia da Rocha (distrito de Faro), decorrendo as buscas entre o molhe poente da barra de Portimão e a zona de João D'Arens, perto da praia do Vau.

"A área de buscas foi alargada, devido ao estado do mar, que está de sueste, com a corrente a puxar para oeste", informou o comandante.

Nas operações de busca estão envolvidos vários elementos da Polícia Marítima, da Estação de Salva-Vidas de Ferragudo, dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do projeto "SeaWatch".

Rodrigo Gonzalez dos Paços disse ainda que foi solicitado o helicóptero EH101 da Força Aérea Portuguesa, prevendo a sua chegada por volta das 11:40.