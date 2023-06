Autor da caricatura polémica: 'Primeiro-ministro deve um pedido de desculpas a toda a classe'

Pedro Brito publica nas suas redes sociais várias caricaturas políticas que têm sido utilizadas em protestos dos professores. Nas celebrações do 10 de Junho erguia um cartaz com a caricatura de António Costa quando foi chamado de racista pelo primeiro-ministro.

Pedro Brito é um ilustrador e professor de Matosinhos, atualmente colocado numa escola em Évora, que apesar de "fazer muitos desenhos" sempre se manteve no anonimato, o que até confessa à SÁBADO preferir. No entanto, o professor tornou-se conhecido por ser o autor dos cartazes em que António Costa é retratado com um nariz de porco e lápis espetados nos olhos, usados no 10 de Junho e que levaram o primeiro-ministro a reagir, apelidando-o de "racista".