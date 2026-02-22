Autocarro da Rede Expressos incendiou-se na A2 sem registo de feridos

Veículo transportava 23 passageiros e o motorista, "mas não houve vítimas".

Um autocarro da Rede Expressos incendiou-se este domingo na Autoestrada 2 (A2), entre Almodôvar e São Bartolomeu de Messines, no sentido norte-sul, mas sem registo de feridos entre as duas dezenas de passageiros, avançaram fontes da proteção civil e GNR.



O minibus que ardeu na A2, em Grândola. Hugo Rainho/Correio da Manhã

Segundo fonte do comando sub-regional do Baixo Alentejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21h13 foi recebido o alerta de um incêndio num autocarro da Rede Expressos, na A2, entre os nós de Almodôvar, no distrito de Beja, e de São Bartolomeu de Messines, no distrito de Faro.

O veículo pesado transportava 23 passageiros e o motorista, "mas não houve vítimas" e as chamas foram entretanto extintas.

A A2 continuou durante algum tempo condicionada, com a circulação a fazer-se apenas por uma via, no sentido norte-sul, para conclusão dos trabalhos de limpeza da faixa de rodagem.

Fonte do comando-geral da GNR referiu que o incêndio ocorreu ao quilómetro 215 da A2 e a localidade mais próxima é São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

A A2 esteve cortada à circulação nos dois sentidos, mas foi entretanto reaberta no sentido sul-norte e feito "o transbordo dos passageiros, que seguiram viagem", acrescentou a fonte da GNR.

De acordo com a fonte da ANEPC, no local estiveram 11 viaturas e 23 operacionais dos bombeiros de Almodôvar, Ourique e São Bartolomeu de Messines, da GNR e da Brisa.