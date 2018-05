Um autocarro da Rodoviária de Lisboa incendiou-se esta manhã por volta das 6:00. O veículo estava em movimento e circulava na Rua do Lumiar em frente ao Mercado da zona.

Segundo fonte da PSP, o motorista do autocarro conseguiu retirar todos os passageiros do autocarro por serem "ainda poucos" àquela hora e por isso não há registo de feridos.

A viatura, porém, foi praticamente consumida pelo fogo, que foi dado como extinto às 7:30, de acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa.



O autocarro já foi rebocado e a PSP já procedeu à limpeza da via. Ainda não se conhecem as causas do incidente.