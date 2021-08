Autoagendamento para maiores de 16 causa problemas nos restantes

O autoagendamento para as pessoas entre os 16 e os 17 anos abriu na segunda-feira e está a funcionar para esta faixa etária, mas cidadãos com 18 ou mais anos estão com dificuldade em fazer o agendamento da vacina contra a covid-19.



No portal do Ministério da Saúde, o site não permite autoagendar a vacina contra a covid-19 para as pessoas que tenham 18 anos ou mais.



A modalidade de auto agendamento permite agendar a primeira dose da vacina contra a covid-19, podendo o utente escolher o local e o dia da inoculação da vacina.