O presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, desmentiu, esta sexta-feira, o armazenamento de artigos doados que estariam destinados a equipar casas reconstruídas após o incêndio que causou 66 mortes, no dia 17 de junho de 2017.

Através de uma reportagem nesta quinta-feira, a TVI deu conta de que eletrodomésticos, colchões e outros donativos não chegaram, alegadamente, a ser distribuídos e indica ainda que os destinatários destes fundos terão sido familiares e amigos de autarcas do município de Pedrógão Grande.

Em resposta às acusações, Valdemar Alves justifica que as doações em causa pertencem às entidades envolvidas na reconstrução das casas ardidas e que estas pediram ao autarca para armazenar os donativos até as habitações estarem concluídas.

"Nada disso corresponde à verdade. Nada saiu para membros da família ou do executivo", garante Valdemar Alves ao Jornal de Notícias. "Os bens que lá estão não são nossos. Estão à nossa guarda. São das instituições que estão lá a reconstruir as casas e são para equipar as casas", indica o autarca de Pedrógão Grande referindo-se a entidades ligadas ao fundo Revita.

Valdemar Alves refere ainda ao jornal que estes bens estão armazenados por uma questão de segurança e que foi colocada uma retroescavadora a impedir o acesso aos armazéns onde estão alocados estes artigos. "Já fomos objeto de três furtos e aquela máquina é para que nenhum camião de gatunos possa entrar lá dentro", afirma ao Jornal de Notícias.

"Com medo, fui eu até que ordenei que se colocasse lá a máquina, porque as crianças iam transmitir o que lá havia dentro", justificou o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, que diz terem sido alvo de atos de vandalismo, participados à GNR. "Destruíram e espalharam lá umas latas de tinta."

O autarca diz que se sente "perseguido" pela investigação levada a cabo pela TVI, transmitida no programa "Ana Leal" e que se trata de um "caso político". "Ontem ficou esclarecido naquele trabalho. O meu mal foi ter ganho as eleições", referiu.