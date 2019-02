Nos anos 70 era o romântico, o feiticeiro que se opunha ao regime. Nesta década, descobriu o Twitter onde lançava farpas (muitas violentas) contra todos.

Arnaldo Matos estava "algures no País", na clandestinidade. Sobre si pendia um mandado de captura, emitido pelo COPCON de Otelo Saraiva de Carvalho. Era desde que fora detido, há poucos meses em Mirandela e enviado para Caxias, o "grande educador da classe operária". E a aura crescera desde que se evadira do Hospital Militar da Estrela, em Lisboa, e acedera a dar uma entrevista ao semanário O Jornal, que saiu para as bancas a 18 de julho de 1975.



Nas paredes de Lisboa ainda se liam as frases de apoio como "Libertam o camarada Arnaldo!". Nesta entrevista de duas páginas lançou farpas ao "inimigo [que] julgou que era fácil aniquilar, em 24 horas o MRPP", ao prender em simultâneo 400 dos seus militantes. O inimigo era a burguesia contra a qual opunha o proletariado que tão acerrimamente defendia. E nessa etiqueta de desprezo incluía "desde o Partido Comunista", aquele que através do seu revisionismo deixara de ser o partido do proletariado, "até ao Partido Popular Democrático, passando pelo CDS e pelo PDC [o Partido da Democracia Cristã]". Manteve essa linguagem – radical e de contradição de classes – para o resto da vida e nos últimos anos como voz ativa e polémica na Internet.

Escrevia no órgão oficial do PCTP/MRPP, o Luta Popular (assinava como Viriato ou Espártaco), onde chegou a defender que atentados como os de Paris (no Bataclan e no Stade de France) foram "um ato legítimo de guerra", cometido por "jiadistas isto é, combatentes dos povos explorados e oprimidos pelo imperialismo, nomeadamente francês".

E, desde o outono de 2017, fazia análises no Twitter "É uma forma de combater o inimigo a partir do seu interior", explicou ao Expresso quando questionado sobre esta arma, desenvolvida nos EUA em 2006. Ali, os seus textos resvalavam com frequência para o insulto pessoal. Contra António Costa ("temos um dirigido por um monhé"; chegou a justificar-se a vários socialistas por estas palavras). Contra Mário Centeno ("o palhaço"). Contra Azeredo Lopes ("Será que no limite, Portugal tem, no Restelo [onde fica o ministério da Defesa], um burro?" ). Contra os dirigentes do BE ("a escumalha do Bloco"). Contra Marcelo Rebelo de Sousa (que "foi sempre conhecido como um fascista fura-greves"; mas que na sua morte recordou um "ardente defensor da liberdade"). Contra jornalistas ("de merda"). E contra o PCP, tantos anos depois da cisão (como é que saiu), ainda um partido "social-fascista". Para citar apenas alguns exemplos.

Em julho do ano passado, manifestou-se contra uma eventual ida do histórico líder do PCP para o Panteão Nacional: "Cunhal , não! Cunhal, nunca!". E adiantou o motivo: "Não julguem que é por ter sido um comunista, mas precisamente porque nunca o foi".

Marxista e comunista era ele, esclarecera meses antes também nesta rede social, em mais um texto escrito à mão numa folha A4 e transcrito para o computador e revisto pela sua companheira, Cidália, professora de Português.

Um dos seus últimos posts foi contra "os lambe-botas do imperialismo alemão em Portugal" que pretendem construir um porto de águas profundas em Setúbal que "sirva de embarcadouro privativo" para a Autoeuropa.

Sublinhava mais uma vez a velha contradição entre o nós e o eles, que nesta sexta-feira, 22, o partido que fundou, o PCTP/MRPP, sublinhou ao anunciar numa nota enviada à Lusa a sua morte: era "um incansável combatente marxista que dedicou toda a sua vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes". Morreu a dois dias de celebrar o 80º aniversário, na sua casa em Lisboa, na sequência de uma crise cardíaca, escreveu o jornal Público.



"O Rasputinezinho"

Já desde os anos 80 – depois de sucessivas derrotas desde a primeira ida às urnas, em 1976 (0,66% ou 36.200 votos); o seu partido nunca conseguiu eleger um deputado – que não tinha nenhum cargo formal no PCTP-MRPP, que fundou a 18 de setembro de 1970, com Fernando Rosas, Vidaúl Ferreira e João Machado. Tinha 31 anos e assumira-se nos anos anteriores como um carismático líder do movimento estudantil (licenciou-se na Faculdade de Direito Lisboa e foi aí eleito presidente da associação académica em 1967). Chegara à capital vindo da Madeira, onde nasceu, filho de um "pequeno comerciante de lenhas e madeiras" dos que faziam a vida nos anos do contrabando da 2ª Guerra Mundial e que pôs o filho a vender copos de vinho ao balcão aos 8 anos.



Era definiu-o a escritora Natália Correia: "Um romântico, um feiticeiro, com uma capacidade rara de seduzir, de hipnotizar (…) O nosso Rasputinezinho." O feiticeiro, o romântico, o verdadeiro marxista liderava então os colegas nos protestos contra a guerra colonial. O Luta Popular (lançado em 1971) assumiu-se como o órgão de muitos jovens estudantes e da classe operária – mesmo ainda antes da ditadura. Ali militaram, entre outros, Durão Barroso, Ana Gomes, José Lamego, José Saldanha Sanches e Maria José Morgado ou Maria João Rodrigues. Todos nomes que se tornaram relevantes nos sistemas político e de justiça do Portugal democrático.

Desde que abandonou os cargos dirigentes do partido e até regressar, em 2015 – depois de expulsar todos os membros do Comité Permanente do Comité Central, como António Garcia Pereira, e iniciar com este seu amigo e seguidor de décadas uma violenta disputa em que este o acusou de usar os meios do partido para comprar sapatos ou alugar um Mercedes para ir ao teatro – ficou a ideia de que se afastara proferindo as seguintes palavras: a contrarrevolução vencera, não valia a pena continuar.

Recentemente, numa conferência, revelou que a razão foi, afinal, familiar:

"Fui-me embora porque, na verdade, eu tinha de tomar conta dos meus filhos e eu não tinha outra forma de ganhar a vida, e não se pode ser secretário-geral do partido a tempo parcial." Apostou, então, na carreira de advogado.



Morreu aos 79 anos sem ver "o comunismo a chegar". Mas certo que ocorrerá, como disse ao Expresso: "Se não fizermos nada, o capitalismo irá pôr termo a si próprio".