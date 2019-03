Afirma ao DN que a maioria da população de Pedrógão Grande continua a apoiá-lo, mesmo que das 167 casas que arderam, ainda haja cerca de 30 por terminar de reconstruir. Valdemar Alves diz que até mesmo a oposição o apoia. Através de uma reportagem a TVI deu conta de que eletrodomésticos, colchões e outros donativos não chegaram, alegadamente, a ser distribuídos e indica ainda que os destinatários destes fundos terão sido familiares e amigos de autarcas do município de Pedrógão Grande. Em resposta às acusações, Valdemar Alves justificou que as doações em causa pertencem às entidades envolvidas na reconstrução das casas ardidas e que estas pediram ao autarca para armazenar os donativos até as habitações estarem concluídas. Nos incêndios de Pedrógão Grande morreram 66 pessoas e 250 ficaram feridas.

Inicialmente o Ministério Públcio imputou 694 crimes a 12 arguidos, entre eles os dois autarcas das Câmaras onde morreram pessoas. Apenas Valdemar Alves tinha ficado de fora. São ainda acusados três responsáveis da Proteção Civil e dois responsáveis da EDP. Três responsáveis da Ascendi Pinhal Interior foram igualmente responsabilizados pela negligência que o Ministério Público imputa aos arguidos.

Valdemar Alves, o autarca de Pedrógão Grande, diz-se inocente e atónito por ter sido constituído arguido no processo de investigação ao fogo de Pedrógão Grande.O presidente da Câmara d Pedrógão, de 70 anos, considera que não fez nada ilegal e mostrou ao Diário de Notícias os armazéns onde estão armazenados os bens. Mostrou ainda os 358.642,76 euros, depositados no BPI que representam os donativos recebidos para ajudar as vítimas dos incêndios. No entanto, confessa que não sabe o que fazer ao dinheiro. Mas diz-se de consciência tranquila, mesmo depois das reportagens da Visão e da TVI que afirmam haver fraudes com o dinheiro recebido: "Não fiquei com um cêntimo de ninguém".