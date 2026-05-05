As 22 figuras que estão a mudar Portugal

Se olharmos para a última meia dúzia de anos, pode parecer que pouco se alterou, mas não é verdade. Alguns desconhecidos e uns quantos famosos estão a transformar o que somos como sociedade e economia. Da política à ciência, das artes ao desporto, estas são as escolhas da SÁBADO.

Começou com 6% nas sondagens, sem o apoio do PS, nem de nenhuma outra força, concorrência abundante e inúmeros “Seguro nunca” no seu próprio antigo partido. E terminou a eleição como o Presidente eleito mais votado de sempre, 66,8% e mais de 3,48 milhões de votos. E, portanto, acima de Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva e Jorge Sampaio. Ainda que alguns argumentem com contexto, circunstâncias e a rejeição do adversário como explicações, a frieza dos números é a frieza dos números e eles são inéditos. Isso pesa: dá-lhe mandato e responsabilidade, mas independentemente do que fizer com ambos tem já no CV uma vitória que introduziu dados novos no xadrez político mais recente. Afinal, é possível ganhar sem grande entusiasmo partidário e sequer mediático; é possível ganhar agregando ao centro votos que poderiam ser da direita, mas que nunca serão de André Ventura e levar a extrema-esquerda no arrastão; é possível ganhar sem o lado histriónico e de performance que foi o segredo do sucesso de outros protagonistas, como o adversário final e o antecessor, e que parecia boa receita em tempos de domínio da polarização e de redes sociais. Seguro já mudou o jogo só por ser eleito, e isso é um feito. Haverá Seguro para 5 anos, talvez 10. Se estes mudam alguma coisa, ainda é uma incógnita, e um encargo para o próprio.