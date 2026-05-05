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Portugal

Ministro da Administração Interna aplaude fim do SEF

Alexandre R. Malhado , Francisco Máximo Gaié 05 de maio de 2026 às 23:00

Ao contrário do Governo que integra, Luís Neves fez uma avaliação positiva do "rumo desta transferência de competências e meios".

Na campanha para as legislativas de 2024, a regulação da imigração foi um dos cavalos de corrida da Aliança Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro, que apontou a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) como uma das culpadas. “A decisão de extinguir o SEF foi desastrosa”, lê-se no programa eleitoral apresentado pela coligação PSD/CDS-PP, onde propunha “avaliar a reestruturação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), de forma a corrigir falhas legais, operacionais e de conflito de competências”.

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