Carlos Carreiras, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, divulgou na sua página de Facebook um despacho que proíbe, entre as 20 horas e as 8 horas, a venda de bebidas alcóolicas nos postos de abastecimento de combustível. Esta medida surge depois de ter sido revelada uma fotografia que mostra um ajuntamento à porta de um posto de combustível, enquanto se vive o estado de calamidade devido à pandemia de coronavírus.No despacho, o autarca assinala que os bares e discotecas se mantêm encerrados. "Na ausência de funcionamento dos referidos estabelecimentos tem-se vindo a verificar a procura e consumo de bebidas alcoólicas junto dos postos de abastecimento de combustível" do concelho, assinala.A situação cria ajuntamentos "não raras vezes superior ao permitido, bem como desacatos originados pelo consumo excessivo" de álcool. Por isso, a Câmara determinou "a suspensão da venda, nos postos de abastecimento de combustíveis do Concelho, de bebidas alcóolicas no período compreendido entre as 20 horas e as 8 horas, pelo período abrangido pela declaração do estado de calamidade", que vigora até 14 de junho.Os postos de combustível vão divulgar a proibição através de um anúncio e será reforçada a fiscalização dos espaços. Caso a regra não seja respeitada, tal "poderá desencadear o ncerramento temporário do estabelecimento em causa e demais consequencias legais".