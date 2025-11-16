António Nunes reconduzido na direção da Liga dos Bombeiros Portugueses

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O presidente da Liga do dos Bombeiros Portugueses (LBP) foi reconduzido no cargo para o quadriénio 2026-2029 com 79% dos votos dos participantes no 45.º Congresso Nacional, segundo os resultados hoje divulgados.



António Nunes lidera a Liga dos Bombeiros Portugueses para 2026-2029

António Nunes encabeçou a única lista candidata à direção da LBP, para a qual votaram, no sábado, 445 congressistas, na reunião que decorre em Alcobaça, no distrito de Leiria.

A lista liderada por António Nunes obteve 311 votos (79%), tendo sido registados 93 votos brancos, de acordo com os resultados avançados pelo presidente da mesa dos congressos, Luis Gil Barreiros.

A lista eleita para o conselho executivo integra ainda, como vice-presidentes, Carlos Santos (dos bombeiros do Dafundo), Marco Martins (Óbidos), Emanuel Santos (Ermesinde), Eduardo Correia (Sul e Sueste) e Rui Silva (Cascais).

No plano de ação, sufragado pelo congressitas, a lista liderada por António Nunes propõe nove linhas orientadoras para o mandato, visando "uma revisão profunda do modelo de funcionamento e uma nova estrutura organizacional".

Entre as metas que a nova direção se propõe cumprir contam-se a revisão do ordenamento jurídico do setor dos bombeiros (com a aprovação de um estatuto do bombeiro) e a revisão da lei orgânica da Associação Nacional de emergências e Proteção Civil (ANEPC), com a criação de uma estrutura operacional para os bombeiros, nomeadamente, um comando nacional de bombeiros e salas de coordenação agrupadas.

Relativamente a este ponto, o primeiro-ministro, Luis Montenegro, anunciou no sábado, primeiro dia do congresso, que, no âmbito da reorganização orgânica da ANEPC, será criado "um comando operacional com duas vertentes: a vertente essencial da proteção civil, mas também uma vertente de comando ao nível dos bombeiros, na gestão de operações".

Os objetivos da nova direção passam ainda pelo enquadramento laboral dos bombeiros voluntários e a integração nas associações humanitárias das atuais equipas de intervenção permanente (EIP); a discussão de contratos plurianuais para apoio financeiros às associações de bombeiros; o ajustamento do financiamento das atividades no âmbito da saúde, da emergência-pré-hospitalar e do transporte de doentes não urgentes.

O plano de ação passa ainda pelo aumento da qualificação destes profissionais e a criação de uma academia superior de bombeiros e a afirmação da LBP como organização representativa do setor junto dos parceiros e dos poderes políticos.

António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), preside à LBP desde 2021, quando sucedeu no cargo a Jaime Marta Soares.