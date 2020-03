O primeiro-ministro, António Costa , considera que PSD resolveu "adoptar a estratégia da guerrilha" para enfraquecer o Governo. Numa entrevista ao Público , o líder do Executivo socialista vai mais longe e diz que o líder social-democrata, Rui Rio , "não tem pensamento nenhum - ou se o tem esconde-o - sobre qualquer matéria de fundo da sociedade portuguesa.Na mesma entrevista, o secretário-geral socialista defendeu ainda que a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , defendendo que não se pode "começar uma legislatura com um estado de espírito de fim de legislatura, "era menos para o Governo e mais para a oposição" ou "para aqueles que hesitam em saber se querem ou não prolongar a 'geringonça'".