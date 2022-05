Sobre a Ucrânia, o primeiro-ministro afirmou que o processo de adesão dos países à União Europeia será sempre um processo muito longo, como aconteceu com Portugal.

António Costa frisa "união que há muito tempo não existia no seio da NATO"

No final das celebrações do Dia da Europa, o primeiro-ministro António Costa disse aos jornalistas que se verifica "uma união que há muito tempo não existia no seio da NATO", após a invasão russa da Ucrânia.