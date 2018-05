O primeiro-ministro, António Costa, confia que a transição do processo de Manuel Vicente para Angola pode ajudar a ultrapassar os problemas que têm marcado a relação entre Lisboa e Luanda.

O clima de tensão diplomática, a que o Governo chama um "irritante", começou depois de o Ministério Público português ter acusado, entre outros, o vice-presidente de Angola (e ex-presidente da Sonangol) Manuel Vicente, no âmbito da Operação Fizz, relacionada com corrupção e branqueamento de capitais. Na altura, foi adiada uma visita da ministra da Justiça. Francisca Van Dunem – que nunca se chegou a realizar.

Mas Costa garante que as visitas e encontros entre governantes têm sido normais e mostra esperança que tudo normalize de vez. "Os ministros têm ido com frequência a Angola. O ministro da Agricultura esteve lá, o ministro dos Negócios Estrangeiros esteve lá, eu já me encontrei duas vezes com o presidente João Lourenço desde que ele tomou posse e, portanto, essa relação tem vindo a desenvolver-se com normalidade. E tenho esperança de que com esta decisão da Relação o "irritante" que existia fique ultrapassado", disse numa entrevista ao Diário de Notícias.

"Temos sempre uma relação excessivamente emocional uns com os outros, mas essas relações emotivas tanto dão excesso de amizade como, às vezes, excesso de tensão por pequenos factos. Mas acho que é preciso que Portugal nunca perca de vista que, com mais incidente menos incidente, mais irritante menos irritante, Angola será sempre um parceiro insubstituível", frisou.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quinta-feira que o processo do ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz, deve ser enviado para Angola.

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa foi comunicada à agência Lusa pelos advogados de Manuel Vicente, que se mostraram satisfeitos com o facto de o juiz desembargador Cláudio Ximenes dar razão ao recurso da defesa do ex-vice-presidente de Angola, também ex-presidente da Sonangol.

Segundo a sua equipa de advogados, liderada por Rui Patrício, a decisão de enviar para Angola o processo de Manuel Vicente, que em Portugal foi acusado de corrupção activa e branqueamento de capitais, "pode contribuir para afastar qualquer possível clima ou ideia de desconfiança ou desconsideração entre sistemas jurídicos de Estados soberanos e cooperantes".