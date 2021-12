Aníbal Cavaco Silva defende choque reformista

O trigésimo aniversário do Tratado, que nos trouxe o euro, é o tema central de uma conversa de hora e meia com Aníbal Cavaco Silva que, como primeiro-ministro, negociou e assinou a união monetária. Uma entrevista que será publicada na edição especial da SÁBADO, dia 26 de dezembro, dedicada aos 20 anos da entrada em circulação das notas e moedas de euro. Ao longo da conversa, gravada no início do mês, o ex-Presidente da República revisita os tempos da negociação do Tratado de Maastricht, faz o balanço da vida do euro, identifica o que falta ainda fazer para completar a sua arquitetura e fala sobre a evolução de Portugal e os desafios que enfrenta.



"Só temos alguma chance de voltar a ter sucesso dentro da Zona Euro se formos capazes de fazer reformas profundas, diria um choque reformista", defende Aníbal Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro (1985-1995) e ex-Presidente da República (2006-2016). Mudanças para "inverter esta tendência de empobrecimento relativo em direção à cauda da zona euro" e que, afirma, vão exigir uma grande coragem política que não está a antecipar que exista.



Durante a conversa identifica as reformas que é preciso aplicar, os erros que Portugal cometeu desde que entrou para o euro, assim como os problemas mais recentes. Não consegue ver como vai ser possível tirar partido da presença no euro "se não conseguirmos libertar a governação de partidos que defendem políticas que conduziram à miséria e à ditadura os países em que foram aplicadas". Por isso é que olha para as próximas eleições com curiosidade, porque vão permitir "aferir o grau de coragem política do Governo que se vai formar".