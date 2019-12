André Geraldes avisado do ataque a Alcochete durante reunião com Bruno de Carvalho

O responsável pela segurança da Academia de Alcochete , Ricardo Gonçalves, confirmou que soube com antecedência do ataque ao centro de treino dos "leões" a 15 de maio de 2018. Segundo o seu testemunho em tribunal, esta segunda-feira, em Monsanto, foi avisado pelo oficial de ligação aos adeptos, Bruno Jacinto , 12 minutos antes do mesmo ter acontecido.

Juve Leo ia à academia para falar com os jogadores mas não entrou em detalhes. Perguntei quantos eram mas não obtive resposta", explicou Ricardo Oliveira.Nas suas declarações revelou, ainda, que o antigo team manager do André Geraldes relevou foi avisado duas vezes do ataque à Academia de Alcochete, quando estava reunido com o então presidente do clube, Bruno de Carvalho Acompanhe o julgamento ao minuto no Correio da Manhã