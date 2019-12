O antigo diretor de segurança conta que foi "ameaçado em vários momentos da invasão" e deu conta de uma reunião convocada para Bruno de Carvalho que questionou os presentes se o apoiariam "acontecesse o que acontecesse".

Ricardo Gonçalves indicou como líderes da invasão Tiago Silva (Bocas), Pavlo Antonchuk (Ucraniano), João Calisto Marques e Valter Semedo.

"A GNR solicitou as imagens a sala de controle e os ecrãs estavam em branco, achei muito estranho. Contactei de imediato o departamento informático e um dos técnicos disse-me que do estádio não estava a ser possível aceder às imagens da Academia, que tinha havido uma interrupção da comunicação as 17h18", tendo ligado para saber o que tinha acontecido. "Houve um problema técnico, as imagens sempre lá estiveram mas não conseguimos aceder por causa da ativação dos alarmes de incêndio", explicou.

Na reunião após a derrota com o Marítimo e antes da invasão de Alcochete, Bruno de Carvalho terá perguntado aos presentes se estavam com ele "acontecesse o que acontecesse".



Miguel A. Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, pediu a nulidade das declarações de Ricardo Gonçalves sobre a reunião alegando que o ex-presidente não tinha prestado declarações no início deste julgamento e que esse encontro decorreu à porta fechada.

Ricardo Gonçaves, o diretor de segurança da Academia, está a ser ouvido no sétimo dia do julgamento do caso de Alcochete.Ricardo Gonçalves admitiu, logo no arranque da sessão, que foi avisado da ida de adeptos da Juventude Leonina a Alcochete. Segundo o chefe de segurança, o aviso chegou cerca de 10 minutos antes da entrada do grupo na academia."O Bruno Jacinto ligou-me uma vez e eu liguei uma segunda vez. Disse-me que iam adeptos da Juventude Leonina à Academia, que iriam falar com jogadores mas não entrou em detalhes. Perguntei quantos e qual era o objetivo, ele não me soube dar uma resposta e desligou o telefone", disse o chefe de segurança, citado pelo jornal Observador , acrescentando que ligou ao secretário técnico da equipa A a dar o aviso e lembrando que já tinham acontecido "visitas de adeptos e normalmente eram pacíficas", afirmando que se lembra de pelo menos duas visitas."Perguntei-lhe se sabia de algo e ele disse que não, que ia ligar ao André Geraldes, que era team manager da equipa", explicou. Como Geraldes disse não ter conhecimento do que se trataria, Ricardo Gonçalves confessou: " Foi aí que pensei: se o André não sabe, se o Bruno Jacinto não dá mais informações, vou ligar diretamente para o Comandante de Posto da GNR de Alcochete, o sargento Alves (...) Não me passava pela cabeça que o objetivo das claques fosse aquele e que pudesse acontecer o que aconteceu"."Fiquei sempre na estrada que vai dar à área profissional e que permite ver a entrada da Academia. Consegui ver as claques a entrar e voltei a ligar à GNR, para fazer a descrição do que estava a ver", disse o chefe de segurança, acrescentando ainda que quando viu as claques chegarem tentou demovê-los das suas intenções. "Perguntei o que queriam, disse que tinha chamado a GNR, disseram para sair da frente. ‘Não é nada contigo, senão também levas’, disseram", revelou Gonçalves, dizendo que conseguiu identificar alguns dos homens por pertencerem, alegadamente, à "estrutura da Juventude Leonina"."O que é que vocês estão a fazer? Vocês vão dar cabo da vossa vida. Mas eles estavam focados e não pararam", terá avisado Ricardo Gonçalves aos homens que invadiram a academia.O então diretor de segurança detalhou que a porta de acesso ao balneário tem um fecho magnético que acabou por ficar destrancado porque os suspeitos partiram o objeto do alarme de incêndio e as portas destrancaram por uma questão de segurança. Ricardo Gonçalves diz que tentou pôr-se à frente do grupo. "Um deflagrou uma tocha e passou com ela à frente da minha cara quando chamei à atenção. Vi uma geleira pelo ar, um depósito de água, vi esse indivíduo do cinto a atingir o Misic", contou o segurança, revelando ainda não ter testemunhado a agressão a Bas Dost.Lembra ainda algumas das palavras que ouviu: "Vou matar-te, não jogas nada, não vão sair daqui vivos", diz ter ouvido, citado pelo jornal Expresso. Estas injúrias terão sido dirigidas aos jogadores Acuña e o Bataglia que, segundo o diretor de segurança, eram aparentemente os principais visados do ataque."Recordo de ver alguns a fugir a saltar pelas vedações", contou ainda, um pormenor que não era conhecido, explicando que foi já no processo de fuga que Jorge Jesus, que estava no jardim, terá sido atingido com "um murro na cara".Quando questionado se tinha visto Fernando Mendes (antigo líder da Juventude Leonina) nessa tarde, revelou que o tinha visto e confrontado, perguntando o porquê daquelas ações. ""Disseram que não sabiam de nada, que não tinham nada a ver com aquilo e que não tinham vindo à Academia por aquilo. Se estabeleci ligação? Como têm ligação à Juve, pensava que podiam saber de algo mas eles disseram que tinham vindo à Academia para falar com o Jorge Jesus", disse ao Ministério Público.