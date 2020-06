É urgente a criação de um "rendimento de sobrevivência" para assistir aos que estão a passar fome e que fazem da esmola a rotina da sobrevivência, o que é "intolerável num estado Europeu". Para fazer face a esses problemas, que se agravaram com a pandemia, um conjunto de 50 personalidades da política, economia, medicina, artes ou ensino superior sugerem a criação desta nova prestação social.Entre eles estão Ana Gomes, Helena Roseta, Manuel Sobrinho Simões, Constantino Saklellarides, Viriato Soromenho-Marques ou Januário Torgal Ferreira. Todos são subscritores da petição "Segurança Social para Todos", que tem Jorge Bateira como promotor.A petição foi entregue esta tarde no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, "à atenção da Senhora Ministra", diz Jorge Bateira à. E continua aberta a assinaturas no site das petições online No texto, sublinha-se a necessidade "urgente" de criação desta nova prestação social no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social.E pede-se que ela venha de "forma desburocratizada", o que significa na prática atribuir o rendimento de sobrevivência agora a "todos os que já estão identificados pelas organizações que distribuem alimentos e refeições".É que, escrevem, "já não há tempo para elaborar instrumentos administrativos que, por todos os meios, pretendam apurar com minúcia a real carência de quem se expôs à humilhação de pedir ajuda alimentar."Depois, sugerem no texto, "quando o Estado tiver recrutado os funcionários indispensáveis ao bom funcionamento do Estado social, então fará as verificações que entender necessárias".Os subscritores concordam que "as nossas vidas dependem crucialmente da forma como as sociedades estão dotadas de provisão pública". E, citando o artigo 63.º-1 da Constituição , recordam que "todos têm direito à segurança social" e que esta deve ser "a primeira prioridade do Governo":"Todos temos ouvido as declarações dos mais altos responsáveis das instituições de solidariedade social chamando a atenção para o número crescente de pedidos de ajuda alimentar , e para a preocupante escassez de meios para lhes responder. A presente situação de emergência social impõe um grito de alarme."