Liga dos Bombeiros pede aos bombeiros que não paguem multas que chegarem. "Há vidas que foram salvas" por ambulâncias em excesso de velocidade, garante Marta Soares.

O presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, garante que dezenas de corporações de bombeiros "estão a receber notificações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária [ANSR] para pagar mais de uma centena de multas por excesso de velocidade, emitidas a ambulâncias que transportavam doentes urgentes".



As multas passadas aos veículos dizem respeito a infrações cometidas no início de 2018 e foram já contestadas pelas corporações, avança o Jornal de Notícias esta sexta-feira. No entanto, as coimas voltaram às mãos dos bombeiros, o que quer dizer que "as justificações apresentadas não foram aceites", lembrou Marta Soares.



"Mandámos todos os comprovativos da urgência, pedimos para nos tirarem a multa, mas voltamos a receber uma carta a dizer que temos que pagar as multas entre os 250 e os 600 euros e identificar os condutores", revelou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santarém em declaração ao JN.



A Liga dos Bombeiros já pediu às corporações que não paguem as coimas. "Deixem ir para tribunal e depois vemos quem tem razão", apelou Marta Soares, lembrando que "há vidas que foram salvas porque os bombeiros foram eficazes no seu trabalho".



Ao JN um bombeiros afirmou: "Nunca se viu uma coisa destas. Estamos a levar doentes de um hospital para outro, a maioria das vezes acompanhados por médicos, tal é a gravidade do estado de saúde das pessoas, e ainda temos que andar a ver onde estão os radares para não sermos multados", criticou um bombeiro de Matosinhos em declarações ao jornal diário.



ANSR garante que situação está a ser analisada, mas explica que os radares não distinguem entre uma ambulância e restantes veículos quando se trata de registar os excessos de velocidade.



Em Abril de 2018 a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária anunciou que ia exigir que os condutores de ambulâncias apanhados em excesso de velocidade fossem identificados e notificados a pagar uma coima ou a apresentar defesa por escrito. Anteriormente, o INEM tinha apenas que informar a ANSR, no caso de uma multa por excesso de velocidade, que se tratava de uma emergência médica para que o caso fosse arquivado.



No entanto, dias depois, a mesma ANSR mudou a decisão e informou que os condutores do INEM em serviço de emergência já não iam ser multados por excesso de velocidade. Mas aparentemente, o sistema não foi ainda implementado.