Alunos portugueses estão mais 1.200 horas nas aulas que os da União Europeia

Segundo um novo estudo da OCDE "Education at a Glance 2019", no primeiro ciclo do ensino básico, os alunos portugueses passam 5.460 horas em aulas, mais 1.200 horas que o resto dos alunos da Europa. No segundo ciclo do ensino básico – o 5º e 6º ano – as crianças estão 8.214 horas na sala de aula, face às 7.260 horas da União Europeia.

Portugal gasta 74% do tempo das aulas a ensinar. O tempo restante é para os professores manterem a ordem e fazerem tarefas burocráticas, de acordo com a publicação.

O relatório denota que mais de 40% dos docentes nacionais têm mais de 50 anos – em 2005 eram 22% - e apenas 1% tem menos de 30 anos – em 2005 eram 16%. Portugal é dos países com professores mais envelhecidos entre os países desenvolvidos.

Em relação ao ensino superior, cada vez mais jovens vão para as universidades e para os politécnicos, mas apenas 30% dos alunos termina a licenciatura nos três anos esperados. 26% desistem do curso ao fim de seis anos.