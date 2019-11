Alexandra Leitão foi promovida a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública depois de se ter destacado como negociadora pelo Ministério da Educação no conflito com os colégios privados e com os professores sobre a reposição do tempo de serviço.A nova ministra do executivo de Costa tornou-se uma adversária de peso dos sindicatos. O líder da Fenprof, Mário Nogueira, deixa, no entanto, elogios rasgados à ministra, enquanto deixa uma crítica ao ainda ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues: "É uma negociadora obstinada e combativa. Tivemos discussões fortes, em profundo desacordo, mas com a consciência de que cada um estava a defender as suas convicções e com argumentos. Com o ministro era diferente, tornava-se intratável. A Alexandra Leitão não. Tinha a noção dos momentos em que era preciso quebrar a crispação. Dentro da dureza e combatividade, mantinha a afabilidade".As afirmçaões do líder sindical são citadas pelo jornal semanário Expresso A ministra, no seu Ministério, vai lidar com a função pública, a modernização administrativa e com o poder local.

Alexandra Leitão foi Secretária de Estado Adjunta e da Educação do XXI Governo Constitucional, no gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.