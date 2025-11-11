Aldeia em Viseu à venda por 1,4 milhões de euros

Área de 100 hectares tem 41 casas, capela, restaurante, piscina e campo de ténis.

A aldeia histórica de Póvoa Dão, em Silgueiros, Viseu, está à venda em leilão online com um preço base de quase 1,4 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a leiloeira responsável, Leilosoc Worldwide.



A aldeia de Póvoa Dão, a cerca de 14 quilómetros de Viseu, é uma aldeia com uma área de 100 hectares, conta 41 habitações em granito e traça beirã, uma capela, um restaurante, uma piscina, campo de ténis.

Há 30 anos, a Póvoa Dão foi adquirida por uma construtora de Cantanhede que investiu cerca de cinco milhões de euros na recuperação integral da aldeia. O projeto, concluído em 2004, manteve a traça tradicional e tornou o espaço uma aldeia turística de passagem quase obrigatória. Contudo, as dificuldades financeiras da construtora voltaram a deixar ao abandono a aldeia.

As licitações no leilão, aberto ao público, decorrem até 5 de dezembro deste ano e "pode ser adquirida por um valor base de 1.699.898,08 euros e um valor mínimo de 1.444.913,35 euros".