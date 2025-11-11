Há 1,5 milhões de utentes sem médico de família atribuído

Número de portugueses sem médico de saúde aumentou em outubro. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais crítica.

Em outubro aumentou o número de utentes sem médico de família (MdF) atribuído, mas também subiu o número de inscritos nos cuidados de saúde primários (CSP), uma tendência que se mantém há vários meses. Os dados do Registo Nacional de Utentes mostram que no final do mês passado havia 10706982 utentes inscritos nos CSP, mais 30778 que no final de setembro, e mais 192059 do que no final do mês de janeiro. Sem médico atribuído estavam 1542988 utentes, mais 28754 do que no mês anterior, mas um registo inferior ao de janeiro (diferença de 21215). Ou seja, apesar de os centros de saúde terem um aumento dos inscritos, há mais utentes com médico atribuído.



Médico ao computador com estetoscópio perto, face à falta de médicos de família em Portugal, sobretudo em Lisboa iStockphoto

