Sábado – Pense por si

Portugal

Há 1,5 milhões de utentes sem médico de família atribuído

SÁBADO
SÁBADO 08:24
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

Número de portugueses sem médico de saúde aumentou em outubro. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais crítica.

Em outubro aumentou o número de utentes sem médico de família (MdF) atribuído, mas também subiu o número de inscritos nos cuidados de saúde primários (CSP), uma tendência que se mantém há vários meses. Os dados do Registo Nacional de Utentes mostram que no final do mês passado havia 10706982 utentes inscritos nos CSP, mais 30778 que no final de setembro, e mais 192059 do que no final do mês de janeiro. Sem médico atribuído estavam 1542988 utentes, mais 28754 do que no mês anterior, mas um registo inferior ao de janeiro (diferença de 21215). Ou seja, apesar de os centros de saúde terem um aumento dos inscritos, há mais utentes com médico atribuído.

Médico ao computador com estetoscópio perto, face à falta de médicos de família em Portugal, sobretudo em Lisboa
Médico ao computador com estetoscópio perto, face à falta de médicos de família em Portugal, sobretudo em Lisboa iStockphoto

Saiba mais no

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Há 1,5 milhões de utentes sem médico de família atribuído