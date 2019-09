Há seis anos, o dinossauro autárquico Miguel Albuquerque recebeu Paulo Cafôfo na câmara do Funchal. Apresentou ao seu sucessor – líder de uma coligação com seis partidos que arrancara a autarquia ao domínio social-democrata – os cantos e serviços do edifício que daí para a frente seriam seus. "Foi uma transição suave", conta quem acompanhou o processo. Tanto que até houve foto partilhada pelo próprio presidente cessante (que há muito ansiava pela conquista do Governo Regional). Criticado por outros sociais-democratas, retirou a imagem.Menos de dois anos depois, e já com Alberto João Jardim reformado, Albuquerque conseguiria mesmo o cargo. Não ficou, contudo, nenhum registo igual ao daquele primeiro dia: a relação entre ambos manteve-se apenas formal. Dia 22, concorrem às eleições regionais – as primeiras em que existe uma real disputa pelo poder no arquipélago. Albuquerque é, pela segunda vez, o candidato pelo PSD. Cafôfo, independente, é apoiado pelo PS. Eis o que os une e separa.Miguel Albuquerque levava já 19 anos de direção autárquica – e enfrentara, até, em 2012, a liderança de Alberto João Jardim no PSD regional (perdeu por pouco) – quando Paulo Cafôfo foi testado em público pela primeira vez como candidato à câmara do Funchal. A coligação Mudança (que juntava os socialistas ao Bloco, PND, MPT, PTP e PAN) tentou "dois a três candidatos" antes deste docente de História, que de intervenção pública tinha apenas a coordenação do sindicato de professores regional e a participação no Laboratório das Ideias do Partido Socialista (mantém-se como independente).Outros dois detalhes – o nome, raro e dado a trocadilhos, e o facto de ser careca – criaram dúvidas aos promotores da candidatura que através da união de tantos partidos queriam conquistar a câmara. "É preciso ser corajoso para dar a cara por um projeto destes, com todas as incertezas, os receios da população, que nunca tinha experimentado outro tipo de governação, havia medos de perder empregos", explica o socialista Duarte Caldeira, autarca de São Martinho e próximo de Cafôfo.Por um lado, a candidatura beneficiou das facadas internas no PSD. Um membro das listas da coligação recorda-se de andar de porta em porta, em 2013, e de sentir que, entre os apoiantes do PSD, tinha havido um trabalho de "boicote" da máquina de Albuquerque contra o candidato laranja, Bruno Pereira.E não foi só a luta interna do PSD a ajudar a candidatura de Cafôfo, diz um observador de todo este processo à SÁBADO. Este filho de um comerciante e de uma professora do 1º ciclo acabou por "sair melhor que a encomenda". Conseguia criar empatia com os eleitores, dava a imagem de político aglutinador, culto – ainda agora publica nas redes sociais imagens de livros como as crónicas de Manuel António Pina.Mas várias fontes descreveram-no à SÁBADO como um "generalista" e recordam a acusação de plágio do texto de uma arquiteta brasileira num artigo publicado, em 2014, no Diário de Notícias da Madeira. Ele próprio já se definiu como um "aluno razoável", e com interesses de "banda larga" na música (ouve de jazz a bossa nova passando pelos Mão Morta) e na literatura (cita António Damásio ou o madeirense Tolentino de Mendonça). "Em termos culturais, é uma pessoa que deixa a desejar", acusa Gil Canha, que foi seu vereador.A curta experiência de Canha (saiu ao fim de poucos meses) na autarquia desafia a perspetiva de Cafôfo como aglutinador e criador de pontes, como se definiu à RTP Madeira. "Foi uma desilusão completa. É uma pessoa extremamente narcisista e a gente combateu os vícios do jardinismo e tudo se manteve com o mandato de Cafôfo, mas para pior", descreve, antes de desfiar acusações que justificam a sua desilusão.Cafôfo, diz, contratou pessoas próximas. A SÁBADO noticiou, em abril, uma extensa lista de nomeações entre famílias de socialistas e que incluiu Catarina Santos, a namorada de Cafôfo (que é divorciado e tem dois filhos), para secretária da presidência da câmara. Canha prossegue a lista com a submissão de Cafôfo, que tem 48 anos, ao "lóbi do betão". Nesse ponto, ambos os candidatos disputam o apoio dos principais grupos económicos da Madeira. Nesta campanha, o Bloco de Esquerda tem atacado Albuquerque devido à zona franca da Madeira e à sua ligação ao Grupo Pestana, a quem vendeu a Quinta do Arco. O Expresso perguntou ao social-democrata se tinha independência para tomar decisões quanto a este grupo: "Completamente."Gil Canha é contemporâneo de Albuquerque, de 58 anos. Nadaram até juntos, época em que o social-democrata batia recordes na Madeira e ganhou a alcunha de "o mula", por ser um rapaz musculado. Agora, sobretudo no blogue anónimo Renovadinhos – que é atribuído a Alberto João Jardim – ele é o "Mr. blue eyes" (tem os olhos azuis). É muito difícil a um protagonista político regional escapar ao petit non. Cafôfo era para a oposição na câmara "o professor mentiras".Apesar de Canha conceder que Albuquerque é "um gentleman, uma pessoa agradável", que nasceu em berço de ouro, e de ser "mais culto" do que Cafôfo, entende que faz algum bluff quanto aos conhecimentos que tem. Uma ideia contrária à de Paulo Prada, amigo e administrador do grupo Pestana. "O Miguel tem uma cultura geral muito grande. Lê imenso, sabe imenso de Ciência Política, de Botânica, de antiguidades, toca piano, pratica desporto, escreve livros." Em cada maio, os dois costumam hospedar-se no Pestana em Londres para percorrerem o concorrido Chelsea Flower Show.Albuquerque (que já deteve uma das mais importantes coleções de roseiras de jardim do mundo) é considerado o chefe dos jardineiros na Quinta da Vigia (a sede do Governo Regional), demora-se sempre no stand das rosas. Prada partilha o gosto – mas talvez menos: "Passa horas intermináveis a discutir com os produtores, às vezes é um bocado seca." Em Londres está em casa: tem os bares de jazz e as lojas de antiguidades, onde se perde por porcelanas. Já falharam um voo por causa de uma discussão sobre uma peça.O que Albuquerque tem de clássico, Cafôfo tem de moderno: no gabinete da Câmara, substituiu os grandfather clocks por pinturas contemporâneas, um retrato de Salgueiro Maia e um buda (porque, explicou ao funchalnotícias.net, pratica meditação e segue a filosofia Reiki).Paulo Cafôfo gosta de mergulhar, tem até uma foto a saltar de paraquedas. É um radical? O amigo Duarte Caldeira dá uma gargalhada e prefere uma formulação mais polida. "Ele tem tido algumas experiências radicais pontuais. Do que gosta mais é de ir à praia, em qualquer momento." Cinco dias por semana, se a agenda o permitir, corre na praia Formosa. No fim, este também antigo nadador, dá umas braçadas no mar.Miguel Albuquerque é um desportista madrugador. Em pequeno dominava os estilos de costas na natação. Depois, passou para o ténis, "que é muito violento para os joelhos e o ortopedista aconselhou-o a deixar", explica Paulo Prada. Acabou na corrida. Se nada o atrapalhar, três vezes por semana, ainda antes das 8h, já está a percorrer a Avenida do Mar ou a Estrada Monumental com o amigo. Outras vezes vão ao ginásio do Pestana Casino Park Hotel. Não é incomum que, quando se apresenta de calções e T-shirt, Albuquerque já tenha trabalhado, lido dossiês, o que lhe cria um problema, muito comentado: é vencido pelo sono e, em eventos públicos de fim do dia, "pesca bodiões" (expressão local que significa fechar os olhos). Como foi músico em hotéis (tem uma banda de amigos e toca dos clássicos às músicas das últimas décadas) e tem fama de boémio, dizem as más-línguas que fez uma noitada, quando até se deita muito cedo.Entre os boatos, este nem foi o pior que Albuquerque já enfrentou. Durante a campanha interna para a liderança do PSD, correu que era toxicodependente – e a história ganhou mais força quando foi internado no hospital. Disse-se que sofrera uma overdose. Paulo Prada conta que nunca teve dúvidas. "Uma pessoa que corre e come como ele, não pode ser." Mas teve "imensa dificuldade" em convencer quem lhe falava no tema. "Na Madeira há muita inveja e maledicência." O amigo sentiu-o "magoado nessa altura". Até o aconselhou a fazer uma declaração com a família (tem seis filhos, de três casamentos, e duas netas – ambas com idades próximas da filha mais nova, Frederica, de 3). Recusou. Só falou publicamente no início deste verão, já em pré-campanha, n’O Programa da Cristina, da SIC. Foi "uma nojentice", definiu.Na câmara, Paulo Cafôfo enfrentou momentos difíceis de relações públicas: o maior desafio foi a queda da árvore na procissão de Nossa Senhora do Monte, que vitimou 13 pessoas, a 15 de agosto de 2017. Os que lhe são próximos definem as horas que se seguiram como as mais difíceis da sua vida. O autarca demorou horas para reagir – e acabaria por apontar o dedo à Igreja, dona do terreno, e ilibar a autarquia (responsável pela segurança da árvore). Numa primeira fase a justiça não o acusou mas, em julho, o Expresso noticiou que voltou a ser arguido no caso. "A Madeira é um sítio conservador, religioso", diz uma fonte do PSD. "Muitas pessoas aceitaram essa narrativa e de que foi Deus." Cafôfo seria reeleito cerca de mês e meio depois.