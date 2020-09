O hospital CUF Tejo, em Alcântara, Lisboa, abre a 28 de setembro. Este é o 19.º dos hospitais e clínicas do maior prestador de cuidados de saúde privado do país e abre quando se assinalam os 75 anos da CUF.Primeiro, serão disponibilizadas aos utentes as áreas de ambulatório para a realização de consultas e exames, e o hospital de dia oncológico. Seguir-se-á, até ao fim de 2020, a abertura das restantes áreas assistenciais como o Internamento, o Bloco Operatório, a Unidade de Cuidados Intensivos, os Exames Especiais e o Atendimento Permanente de Adultos.O hospital, em que foram investidos €170 milhões, conta ainda com dez salas de bloco operatório, sendo uma de cirurgia robótica. Num ano, as instalações pretendem realizar 465 mil consultas de especialidade.Segundo informação prestada pela CUF, o novo hospital CUF Tejo terá como pilares as áreas das Neurociências, Oncologia e Cardiovascular.As 213 camas do novo hospital serão distribuídas em 71 quartos duplos e 71 quartos individuais, divididos por nove alas de internamento.O CUF Tejo assume-se como um hospital-escola, onde também serão integradas atividades de formação pré e pós-graduada, bem como das atividades de investigação clínica no dia-a-dia das equipas clínicas. Com vista ao ensino, foram criados um centro de simulação, um anfiteatro cirúrgico e um auditório com 108 lugares.Os internos de Otorrinolaringologia e Oncologia vão transitar do CUF Infante Santo para o CUF Tejo, que em 2021 receberá ainda internos de Imagiologia.