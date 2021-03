Adjuntas do Supremo Administrativo estão em teletrabalho há décadas

Há anos, muito antes de existir Covid-19, várias adjuntas e secretárias de Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo (STA), até da própria presidência do tribunal superior, trabalham de casa, raramente metendo os pés no seu escritório oficial, localizado em Lisboa.



Os presidentes do STA vão mudando, mas há uma adjunta que fica: Rozária Santos Serra. Nomeada adjunta pela primeira vez em maio de 2000, sob a presidência do juiz conselheiro Manuel Santos Serra, seu marido, tem sido reconduzida sucessivamente para aquele cargo. Se durante o mandato do marido fazia o seu trabalho nas instalações do tribunal superior em Lisboa, passou a prestar os seus serviços de adjunta da presidência a partir do Porto desde dezembro de 2009, quando o marido deixou a presidência da STA para se aposentar… no Porto.



As suas tarefas? "Apoio administrativo e técnico aos conselheiros e inspetores" da região, refere o gabinete da presidência à SÁBADO. Além disso, sendo a única funcionário do STA nas instalações do Porto, a adjunta da presidente tem a responsabilidade de manter as instalações "em devido funcionamento, reportando a Lisboa quaisquer problemas ou carências" e de "enviar documentação ou processos" para Lisboa.