Adeptos do Braga e do Benfica envolveram-se em confrontos

Contactado pelo CM, o comando territorial de Braga confirma os incidentes, mas adianta que não registou queixas e que não se verificaram ferimentos.

Dois grupos de adeptos do Braga e do Benfica envolveram-se este sábado em violentos confrontos em Braga, momentos antes do jogo de futsal que opôs as duas equipas no complexo desportivo da Universidade do Minho.Uma moradora filmou parte da cena de pancadaria que ocorreu na rua de Barros, nas imediações do pavilhão desportivo."Aconteceu por volta das 17h00. Um grupo de benfiquistas que estacionou aqui perto e quando os adeptos iam a caminho do pavilhão depararam-se com a claque do Braga nas esplanadas da rua. Gerou-se uma cena de pancadaria brutal. Eram centenas de pessoas, com cadeiras a voar, uma coisa de meter medo".O vídeo mostra que a GNR interveio com elementos da unidade de intervenção para dispersar os adeptos.