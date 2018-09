Atropelamento que matou irmã de Djaló foi intencional

de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de protecção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas".

está indiciado por doze crimes: um de condução perigosa; dez de homicídio qualificado na forma tentada e um de homicídio qualificado.



O suspeito ficou em prisão preventiva e