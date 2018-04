Açores: Está a chegar a depressão Irene

A Irene está a chegar sob a forma de depressão, adianta esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Segundo o IPMA, a depressão Irene está centrada no arquipélago dos Açores e deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas.

Em comunicado, o organismo garante, no entanto, que o mau tempo afetará, sobretudo, "as ilhas do grupo Ocidental", com "rajadas superiores a 100km/h e ondas de nove metros".