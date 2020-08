Acordo de paz entre Ordem dos Médicos e Costa

"O senhor primeiro-ministro transmitiu-me, de forma clara, aquilo que é o respeito e confiança que tem pelos médicos portugueses", assegurou Miguel Guimarães.



Relativamente ao caso do lar de Reguengos de Monsaraz, sobre o qual surgiu um vídeo de António Costa onde o mesmo chamava "cobardes" a médicos do lar de idosos da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), Miguel Guimarães escusou-se a comentar. "A situação está entregue às autoridades competentes, nomeadamente ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde", ressalvou.



Já António Costa, que assegurou ter existido uma "conversa muito franca", referiu que sente um "enorme apreço e consideração pelos médicos e pelo seu trabalho, bem como o enorme trabalho que estão a desenvolver" nos últimos meses. "Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos", declarou ainda o primeiro-ministro.



O governante começou por agradecer o "apoio da Ordem dos Médicos" durante o combate à pandemia e referiu que durante a reunião a situação dos lares "mereceu particular atenção" o que, de resto, "é uma realidade que não é nova" e que necessita de particular atenção. "Um idoso internado num ar não deixa de ser um cidadão português", disse Costa lembrando a prioridade que deve ser dada a este setor.



António Costa lembrou que o "nosso sistema de lares assenta num esforço enorme de IPSS, misericórdias e mutualidades para acolher, cuidar e internar pessoas idosas" e que é um sistema que "merece uma reflexão profunda da nossa sociedade". O chefe de Governo lembrou que a "prioridade da reforma do Serviço Nacional de Saúde" tem de passar pela "renovação da rede de cuidados integrados". "E aproveitei para recordar ao Bastonário da Ordem dos Médicos o esforço que o Estado fez para reforçar, durante esta pandemia, as capacidades financeiras e humanas das misericórdias, das IPSS e das mutualidades", explicou ainda.



O surto de Reguengos de Monsaraz, que provocou 162 casos de infeção e 18 vítimas mortais, levou a Procuradoria-Geral da República a instaurar um inquérito. Este sábado, um pequeno vídeo de sete segundos que circula nas redes sociais mostrava António Costa numa conversa privada com jornalistas do Expresso, alegadamente chamando "cobardes" a médicos envolvidos no caso deste surto.



Depois da divulgação do vídeo, a Ordem dos Médicos (OM) solicitou, com caráter de urgência, uma audiência ao primeiro-ministro e considerou ofensivas as declarações de António Costa. "Estas afirmações, independentemente de serem proferidas de forma pública ou em privado, traduzem um estado de espírito ofensivo para os médicos e um sentimento negativo por uma classe profissional", referiu a OM em comunicado.