Portugal

Acidente na Ponte Vasco da Gama provoca corte de duas vias

Lusa 18:00
Os danos provocados pelo acidente são apenas materiais.

Um acidente na Ponte Vasco da Gama, na região de Lisboa, registado pelas 17:30 de hoje, provocou o corte de duas vias no sentido norte-sul, avançou à Lusa a GNR, que acrescentou não haver feridos.

Fuga ao IVA custou o equivalente a oito pontes Vasco da Gama
De acordo com a informação dada por fonte da corporação, o trânsito estava, pouco depois das 17:30, a ser feito apenas pela via da esquerda.

A Ponte Vasco da Gama, sobre o Tejo, liga os distritos de Lisboa e Setúbal.

Tópicos Acidente (geral) Trânsito Desastres acidentes e emergências Vasco da Gama 3.º Conde da Vidigueira Lisboa Guarda Nacional Republicana Setúbal Rio Tejo
