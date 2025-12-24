Acidente na Ponte Vasco da Gama provoca corte de duas vias

Os danos provocados pelo acidente são apenas materiais.

Um acidente na Ponte Vasco da Gama, na região de Lisboa, registado pelas 17:30 de hoje, provocou o corte de duas vias no sentido norte-sul, avançou à Lusa a GNR, que acrescentou não haver feridos.



De acordo com a informação dada por fonte da corporação, o trânsito estava, pouco depois das 17:30, a ser feito apenas pela via da esquerda.

A Ponte Vasco da Gama, sobre o Tejo, liga os distritos de Lisboa e Setúbal.