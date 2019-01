No local encontram-se a VMER do Hospital de Santo António, três ambulâncias do INEM e a PSP.

Uma colisão de um motociclo com uma viatura ligeira, seguida de atropelamento de duas pessoas, provocou hoje vários feridos na Baixa do Porto, junto à estação de metro do Bolhão, disse à Lusa fonte do INEM.De acordo com a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta foi dado às 14:14, não sendo ainda possível especificar o número de feridos e o seu estado.A fonte do INEM referiu que houve uma colisão entre uma mota e um ligeiro, sendo que um dos veículos, que não soube precisar, acabou por atropelar duas pessoas.