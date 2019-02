Desastre que envolveu vários camiões e automóveis provocou 16 feridos ligeiros, 15 deles de nacionalidade espanhola, entre os 24 e 56 anos.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio, admitiu esta quinta-feira que a causa do acidente na A6, entre Caia e Elvas e que envolveu vários camiões e automóveis, possa ter sido a fraca visibilidade devido ao nevoeiro.



"Havia fraca visibilidade na altura" do acidente, devido ao "nevoeiro cerrado" na zona entre a fronteira do Caia e a cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, disse Tiago Bugio, em declarações à agência Lusa.



O acidente, que envolveu um total de cinco veículos pesados de mercadorias e seis viaturas ligeiras, ocorreu ao quilómetro 156 da A6 no sentido fronteira do Caia-Elvas e o alerta foi dado às 07h54.



Fontes da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disseram à Lusa que o desastre provocou 16 feridos ligeiros, 15 deles de nacionalidade espanhola, entre os 24 e 56 anos.



Segundo os dados atualizados do INEM, facultados à Lusa, 13 dos feridos foram assistidos no local, incluindo uma mulher grávida, e "acabaram por recusar transporte" a unidades de saúde, embora o possam ter feito por meios próprios.



Os outros três feridos, dois homens de 24 e 26 anos e uma mulher de 29, de nacionalidade espanhola, foram transportados pelos bombeiros para unidades de saúde na cidade vizinha de Badajoz (Espanha), referiu a fonte do INEM.



O trânsito continuava cortado, cerca das 10h30, no sentido Badajoz-Elvas, até ao nó de Elvas da A6.



As operações de socorro mobilizaram vários meios do INEM, bombeiros de Elvas e Campo Maior, GNR e de autoridades espanholas.