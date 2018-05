Relacionado Cinco mortos em queda de avioneta em Tires

Três pessoas, que não são de nacionalidade portuguesa, morreram hoje num acidente de uma avioneta que se despenhou no município de Flix, em Espanha, num voo proveniente do aeródromo português de Tires, concelho de Cascais, informaram bombeiros locais citados pela agência EFE.De acordo com as mesmas fontes, o aparelho despenhou-se entre as localidades de Vinebre e Flix, a cerca de 70 quilómetros do destino, o aeroporto de Reus, na Catalunha. Provocou um incêndio que já foi extinto.São ainda desconhecidos os motivos para a queda, bem como as identidades e as nacionalidades dos três ocupantes a bordo. Segundo o Diário de Notícias, não eram portugueses nem seguiam crianças a bordo da aeronave.A avioneta que se despenhou e causou a morte a três pessoas em Tarragona, Espanha, e partiu de Cascais, tem matrícula alemã e os passageiros nomes estrangeiros, disse à Lusa fonte do gabinete de investigação de acidentes aeronáuticos.Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) afirmou à Lusa que o avião tem matrícula alemã e os nomes dos passageiros são estrangeiros, mas desconhece as suas nacionalidades.Nem no aeródromo de Tires, em Cascais, nem os bombeiros de Tarragona, em Espanha, confirmaram as nacionalidades das vítimas, que seguiam num monomotor Mooney M20, de quatro lugares.