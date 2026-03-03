A vida de Marcelo depois de Belém

No dia em que deixar a Presidência, pondera almoçar no Galeto e ir dar um mergulho ao mar. Ofereceram-lhe “fortunas” para voltar à televisão e já planeou tudo o que fará este ano

Oque se faz logo depois de ter sido Presidente da República durante 10 anos? Para o dia 9 de março, depois da tomada de posse de António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa tem vários programas possíveis em mente. Um deles, segundo apurou a SÁBADO, passa por ir almoçar ao Galeto, um restaurante clássico de Lisboa onde ia com frequência quando, com 21 anos, namorava com Teresa Pizarro Beleza, irmã da sua grande amiga Leonor Beleza. Se o tempo estiver bom é possível que vá dar um mergulho no mar, já sem seguranças à volta, embora mantenha o direito a um certo grau de proteção pessoal após o cargo. Para os dias seguintes tem bilhetes comprados para vários espetáculos de teatro e música, que programou como início da recuperação de uma década perdida nessa frente – e, depois, há o resto do plano.