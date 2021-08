A vida de Costa contada em congressos

Não foi no PS, mas na JS, que António Costa aprendeu como se faz um congresso. No PS, já foi ele a marcar vários que ficaram para a história do partido. E dele.





Treinos e manobras na JS



Em dezembro de 1978, no III congresso da JS em Tróia, António Costa chega pela primeira vez a um órgão nacional, na liderança de José Leitão. Nada mais normal, diz este, porque “ele já tinha ganho visibilidade, estava sempre disponível para o que fosse preciso”, desde que, recorda, começara a aparecer “ali por 1975 na sede federativa do Bairro Alto, com a Maria Antónia Palla [a mãe].” Em Tróia, “ficou com o ensino secundário no secretariado nacional”, mas os bastidores foram mornos, quase aborrecidos, e ainda bem para o jovem Costa: tinha 17 anos. O clima era de festa e excitação, “ficávamos lá, em Tróia, havia acomodação, uma presença fortíssima da JS Açores” (e Carlos César também já estava na direção), recorda Leitão. Costa foi “inteligente e empenhado, tinha capacidade para debater”, e tanto bastou.





Já não foi assim no IV congresso. Quando Margarida Marques venceu, em 1981, Maria Antónia Palla felicitou-a por telegrama. Mais tarde, a ex-jornalista contou-lhe que o babuch, como lhe chamavam em família, tinha feito uma cena de ciúmes em casa quando soube. Não era para menos: apoiara Luís Patrão para secretário-geral – e perdeu. Margarida perguntou-lhe, anos mais tarde, se podia contar a história da mãe. E se ele sabia qual era a história. A resposta foi, “sei e podes”: já não havia rancores.