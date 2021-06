O comentador e professor universitário Pedro Adão e Silva foi mandatado pelo Governo para preparar as comemorações do 25 de Abril. O dinheiro que vai receber está a causar indignação. E a duração do contrato também.

Breve história dos 50 anos do 25 de Abril e do comissário que vai ganhar 4.500 euros por mês

O Conselho de Ministros nomeou o comentador ligado ao PS para presidir à Comissão Executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que começam já no próximo ano e que vão durar até ao final de 2026.

Pedro Adão e Silva foi membro do Secretariado Nacional do PS entre 2002 e 2004, sob a liderança de Ferro Rodrigues, e abandonou logo depois a vida partidária. É professor auxiliar do departamento de ciência política e políticas públicas no ISCTE, diretor do Doutoramento em Políticas Públicas da mesma instituição e comentador em vários órgãos de comunicação social, como a

TSF

,

RTP

ou o

Express

o.





O que está em causa

A sua nomeação causou polémica depois do Porto Canal ter divulgado quanto o comentador desportivo e adepto do Benfica receberia para organizar as comemorações. Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos afirmaram que nomeação era "agradecimento" pelos alegados favores feitos ao PS e pediram ainda a substituição do mesmo.