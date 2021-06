A la Calle

Deviam ir para a calle; rua em espanhol e sem esperar pelo resultado dos tristes inquéritos internos das empresas, que acabam sempre, ou quase sempre, no diminutivo do nada. Pedro Ramos e João Falcato, um par de directores a TAP, mostram-se num vídeo, contentes e felizes, na Plaza Mayor, a dizer que estão em Madrid com o objectivo de recrutar trabalhadores para ingressar na companhia aérea portuguesa.