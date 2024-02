Lucas Pires: um “príncipe” à frente do seu tempo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A SÁBADO publica excertos do novo livro de Nuno Gonçalo Poças, que refaz o percurso do ex-líder do CDS, um “inconformado” de “uma elegância política” difícil de conceber hoje.

Numa conversa em 2021, na Feira do Livro, Nuno Gonçalo Poças perguntou onde poderia encontrar uma biografia de Francisco Lucas Pires. Não havia. Decidiu escrevê-la. O Príncipe da Democracia estará nas bancas a 5 de março e descreve um percurso marcante à direita e um pensamento muitas vezes atual em 2023 – apesar de o biografado ter morrido em 1998, aos 53 anos. No parlamento português, um deputado apresentou uma nota de pesar em que elogiou a “marca pessoal inconfundível” e o colocou entre os que “não se fixam no que está adquirido e querem questionar o futuro”. O deputado era João Amaral, do PCP.